Museum Helmond krijgt ruim 44.000 euro en kan zichzelf coronaproof maken

Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk initiatief van de BankGiroLoterij, het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het is bedoeld om de cultuursector te ondersteunen, zodat theaterproducties, tentoonstellingen en concerten doorgang kunnen vinden in de 1,5 metersamenleving. Voor 41 musea was in totaal ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar.