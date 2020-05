Museum Helmond ontvangt dertig bezoekers per half uur, maar je mag zo lang blijven als je wil

Eindelijk kunnen kunstliefhebbers zich gaan vergapen aan de schilderijen van Lucas Gassel. De duurste tentoonstelling ooit van Museum Helmond moest in maart na vier dagen dicht, vanwege de coronacrisis.

De expositie is nu verlengd tot en met 30 augustus. „Het is heel bijzonder dat dat gelukt is”, aldus Jessica Hagenaars van het museum. „We zullen niet het aantal begrote bezoekers meer halen, maar als we een beetje in de buurt komen, zou dat fantastisch zijn. We hebben al een paar honderd kaartjes verkocht.”

Alle kaartjes worden online verkocht

De landelijke regels voor museumbezoek vanaf 1 juni zijn streng, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Museum Helmond verkoopt kaartjes strikt online. Dat geldt ook voor houders van de Museumjaarkaart; die kunnen voor nul euro een ticket via de website kopen.

Bezoekers kunnen per half uur een moment kiezen om te komen. Per ‘tijdsslot’ zijn dertig kaartjes beschikbaar voor de Kunsthal, voor het Kasteel ligt het maximum op twintig tickets per dertig minuten.

„Op basis van het aantal vierkante meters hebben we berekend dat er in de Kunsthal zestig personen tegelijkertijd in het gebouw mogen zijn en in het Kasteel veertig”, legt Hagenaars uit. „We hanteren geen maximale verblijfsduur. We weten uit ervaring dat mensen meestal toch maar een uurtje blijven.”

Looproutes en voorschriften

Mocht het op enig moment toch te druk worden in het museum, dan moeten bezoekers misschien even wachten aan de deur. Binnen zijn looproutes aangegeven en overal hangt informatie met voorschriften over het maximale aantal groepen dat in een ruimte mag zijn.