Museumstukken naar buiten; zes muurschilderingen op Kasteelpoort in Helmond

Met Korfbalver­e­ni­ging Klimop is in Asten het eerste rookvrije schaap over de dam: ‘Er was weinig weerstand’

ASTEN - Sportverenigingen zijn lastig over te halen om rookvrij te worden, bang als ze zijn voor weerstand van rokende leden of ouders. Met Korfbalvereniging Klimop is in Asten nu het eerste rookvrije schaap over de dam.