Muziekcafé Helmond terug met ‘beste zomerprogramma ooit’

Persoon krijgt trap van een veulen en raakt daarbij zwaarge­wond in Helmond

8 juni HELMOND - Een persoon is dinsdagmiddag rond 13.05 uur door een veulen getrapt en raakte daarbij zwaargewond op de Bosweg in Helmond. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk.