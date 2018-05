Muzikale doping tijdens NightRun zorgt niet voor toptijd

Na het rake startschot van burgemeester Blanksma hobbelen de lopers richting Havenbrug. Het is zó druk, dat degenen die niet vooraan lopen - en dat zijn er nogal wat - even moeten wandelen. Slecht voor het gemiddelde. Gelukkig is er nog zat tijd om dat in te halen. En daar helpt de band op het podium op de Steenweg vast bij. Maar helaas: de koperblazers van het muzikaal ensemble zijn nog aan het inblazen.

Luchtbrug

Vlak vóór de Traverse doen twee dames, aan hun shirt te zien gesponsord door een pizzeria, het tegenovergestelde: uitblazen. De eerste vijfhonderd meters hebben hun tol geëist en het duo besluit even te wandelen. Op de 'luchtbrug' is geen livemuziek gepland, dus zorgen sommige voorbijrazende automobilisten daar zelf maar voor wat extra geluid. Door fanatiek te toeteren denken veel deelnemers waarschijnlijk dat Turkije een belangrijke voetbalwedstrijd heeft gewonnen.

In de binnenstad is het qua decibellen nog rustig. Wel nemen veel bewoners de moeite om voor hun huis te gaan zitten. Het is wel duidelijk dat Helmond de hardloopsport omarmt. Zeker als dat hardlopen door anderen wordt gedaan.

Feestje

Gezellige drukte in de Heistraat. Een opgetrommelde drumband voegt Braziliaanse elementen toe aan de koele voorjaarsavond. In de Markstraat is een groepje dames in scootmobiel niet te beroerd de lopers de waarheid te zeggen: het mag best wat harder. En op het podium bij Lokaal 42, op de Markt, bouwt een elfkoppige soulband een feestje met de bezoekers.

Na een lus door de verlichte kasteeltuin en een lange sprint tussen de mensen bij de cafés zit de eerste ronde erop. Ik loop nog een rondje. Aan het toenemende rumoer langs de kant te horen, zijn ook de toeschouwers inmiddels aan hun tweede - of vijfde - rondje begonnen.

Na tien kilometer zit mijn NightRun erop. Alle gezellige en opzwepende muziek langs de kant kon niet voorkomen dat mijn tijd, vijftig minuten, een half minuutje langzamer is dan vorig jaar. De oorzaak? Natuurlijk die opstopping op de Havenbrug in het begin. En vooruit: misschien komt het ook wel een héél klein beetje door te weinig trainingskilometers.