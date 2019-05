N279 bij Helmond in beide richtingen dicht na ernstig ongeluk met vrachtwagen en auto

‘Art’ in Eindhoven en Helmond: over mannen­vriend­schap­pen en de waarde van kunst

10:57 Thijs Römer, Waldemar Torenstra en Frederik Brom (opgegroeid op kasteel Eikenlust in Beek en Donk) zijn voor het eerst samen op het toneel te zien in het bejubelde toneelstuk ‘Art’. Improviserend nog wel. Te zien in Eindhoven en Helmond.