Na 18 jaar heeft Henk van Dijk uit Helmond nu écht zijn status als veteraan

Elly (21) uit Helmond zat in de trein naar Auschwitz en wist dat ze nooit meer terug zou keren

4 mei HELMOND - Elly Lobe uit Helmond is op 21-jarige leeftijd vermoord in Auschwitz. Op het moment dat de Joodse vrouw op transport wordt gezet, weet ze al dat ze het niet gaat overleven. Dit jaar worden Elly en haar vader en moeder herdacht met een struikelsteentje in de Molenstraat.