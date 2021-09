Na 25 jaar valt het doek: Fox en de Strotjes stoppen op een mooi moment

De band Fox en de Strotjes uit Gemert is er in de regio en daarbuiten bekend mee geworden. De negenkoppige formatie -drie zingende dames, twee zingende heren en nog vier muzikanten- zong dit repertoire maar liefst 25 jaar lang. Behoorlijk ‘keurig’, precies zoals dat vroeger ging en met veel succes.

,,We hebben overal in het land wel opgetreden. Het is een goeie band en we hebben echt een uniek concept neergezet”, vindt toetsenist Bas van Nistelrooij.

120 liedjes op het repertoire

Zo’n 120 liedjes heeft de groep op het repertoire, vooral uit de periode 1950-1975. ,,Die nummers roepen nostalgie op. Mensen zingen vanaf de tweede maat al mee en dat is precies de bedoeling”, aldus zangeres Monique van Vugt.

De kleding is helemaal aangepast aan de vijftiger en zestiger jaren. De dames dragen pruiken en mooie jurkjes die door zangeres Monique Relou-van den Heuvel zorgvuldig volgens oude modellen zijn genaaid.

Quote We wilden het altijd authentiek neerzetten. Geen concessies aan kwaliteit en sfeer Monique van Vugt

Ook de mannen dragen kostuums uit die tijd en op het toneel staan steevast decorstukken als schilderijen van ‘het jongetje met de traan’, een oude lampenkap op voet en een radio. ,,Ook hebben we oude brillen op”, vult haar man zanger Rien aan. Zelfs de instrumenten zijn uit die periode.

,,We wilden het altijd authentiek neerzetten. Vijfstemmig zingen maar ook solo. Geen concessies doen aan kwaliteit en sfeer,” aldus Van Vugt.

In één dag het hele repertoire eigengemaakt

Goede herinneringen hebben ze aan invaller Marty van der Hoek die zich door een gecancelde vlucht van de toetsenist in één dag het hele repertoire van een optreden eigen moest maken. Ook het groots opgezette ‘Dit Gaat Nooit Meer Voorbij-concert’ bij het 12,5 jarig jubileum met extra muzikanten zit in hun hart.

De groep begon in 1996 bij De Dag van het Levenslied bij café Alleman. Toen nog met Alex en Karin Rutten. Die stopten vijf jaar geleden en Twan Mickers en Mirjam van de Weijer vulden hun plekjes op. Na het eerste optreden riepen ze zeven jaar ‘dat het zo leuk was en dat ze dat nog eens wilden doen’. Uiteindelijk kwam de comeback bij Gemert Op Z’n Kerstbest.

Tiende lid

Besloten werd om door te gaan en maximaal een keer of vier per jaar op te treden. Dat werd al gauw zo’n vijftien keer. Het combo bestaat verder uit drummer Hans van Rutte, basgitarist Willy Ivits en gitarist Dirk van Hoof. ,,Kapper Dirk Hendriks is het tiende lid. Hij zingt niet mee maar zorgt dat we er altijd piekfijn uit zien,” aldus Van Vugt.

Op 15 januari is het afscheidsconcert bij ’t Ridderhof met drie extra blazers. ,,Na anderhalf jaar stilte krijgen we nu weer volop aanvragen binnen maar enkele leden zijn daar niet meer blij mee. Het is goed zo. We stoppen op een mooi moment”, aldus Relou.

Kaarten

Kaarten zijn voor tien euro te verkrijgen op foxendestrotjes.nl. Als het nodig is vanwege de pandemie, wordt het concert uitgesteld. ,,Want we willen géén zitfeestje”, besluit Van Nistelrooij.