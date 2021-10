Na drie jaar weer ijsbaan in Helmond: grotere ijsvloer, schaatsers beter zichtbaar en verder van winkels af

Scanauto is een lucratief bonnenka­non: dit jaar al 4,5 ton opgehaald in Helmond

21 oktober HELMOND - Helmond heeft dit jaar al 450.000 euro aan boetes opgehaald met de scanauto, die controleert of er door automobilisten parkeergeld is betaald. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2019, toen er nog ouderwets bonnen werden uitgeschreven. En dan toont de gemeente zich nog coulant ook.