Na ‘gekke jaren’ wordt Helmonder Stijn Smeulders provinciebestuurder: ‘Je wist dat dit gedonder zou opleveren’

Ja, Smeulders kent Brabant inmiddels door en door. Sinds 2011 is hij al lid van de Provinciale Staten; drie jaar later werd hij bovendien gekozen als fractievoorzitter van de sociaaldemocraten. Maar wat er de voorbije jaren allemaal in het provinciehuis in Den Bosch is gebeurd, zou hem nog wel eens cynisch kunnen maken. Eerst was er de stikstofcrisis die ervoor zorgde dat het CDA in 2019 uit het college stapte. Daarna was er de crash van Forum voor Democratie. En nu is er dus weer een nieuwe coalitie gevormd, voor de laatste anderhalf jaar van deze bestuursperiode. Mét een belangrijke rol voor Smeulders en de PvdA.