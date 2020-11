Na gewelddadige dood van zijn pa helpen lotgenoten Daniël van Berlo door te leven

De vele vragen rond de dood van zijn vader blijven in het hoofd van Daniël van Berlo (40) rondspoken, ze gaan nooit meer weg. Na een avondje stappen in november 2007 wordt zijn dan 54-jarige vader Theo overvallen en raakt vermist; zes weken later wordt hij dood uit de Zuid-Willemsvaart gehaald. ,,Er is niemand veroordeeld voor de moord, waardoor we tot de dag van vandaag niet weten wat er precies is gebeurd. Dat blijft je bezighouden. Zelfs in de dagelijkse dingen word je er constant mee geconfronteerd. De ene dag weer meer dan de ander. Dat is frustrerend.‘’