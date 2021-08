Na jarenlange inzet voor Polaris gaat Hans Scheepers (72) nu naar school

HELMOND - Hans Scheepers stond in 1979 aan de wieg van volleybalclub Polaris in Helmond. Daarna heeft hij in ruim veertig jaar zo’n beetje elke functie vervuld. Op zijn 72e is de Mierlo-Houtenaar een nieuwe ‘carrière’ begonnen, als conciërge op school.

,,Ik kan niet ergens binnenkomen en dan niks doen”, aldus Scheepers. Dat heeft hij wel laten zien. Polaris is er altijd goed mee geweest. En nog veel meer organisaties.

Quote De gewapende grenswach­ter pakte de visa aan en smeet die op de grond Hans Scheepers

Scheepers had eigenlijk niet zoveel met volleybal. Hij was meer van voetbal, handbal en fietsen. Maar ja, zijn vriendin (en latere vrouw) volleyde bij DKJO. Ze stapte over naar Dynamiek in Mierlo-Hout. ,,Op een dag kwam ze met de boodschap dat club een penningmeester zocht. Niets voor mij. Ik werd wel bestuurslid. Een jaar later was ik al voorzitter.”

Vrouwenvolleybalclub Dynamiek speelde op hoog niveau. ,,We hebben op een paar punten de eredivisie gemist. Elk jaar deden we mee aan een groot toernooi in Teplice. Ik moest dan van alles regelen. We reden in negen auto's naar Tsjechoslowakije. Het was nog de tijd van het ijzeren gordijn. De gewapende grenswachter pakte de visa aan en smeet die op de grond.”

Dynamiek en Apollo werden samen Polaris

Thuisbasis van Dynamiek was de microhal in Mierlo-Hout. Helmond kende met Apollo in sporthal de Braak nog een volleybalvereniging, die juist goede mannenteams had. ,,In 1979 heb ik een jaar lang onderhandeld met collega-voorzitter Wil van Loon om samen één gezonde vereniging te vormen met sterke dames en sterke heren. Er lagen wel wat sentimenten, maar we kwamen er uit.”

Uit drie namen kozen de leden voor Polaris, speelhal werd die van Dynamiek. ,,Wil begon als voorzitter. Na een jaar volgde ik hem op. Zo werd ik voorzitter van een vereniging met 300 tot 400 leden. Een van de grotere in de regio.”

Bolwerk van de volleybalsport

Een stabiele vereniging: ,,Via clinics op scholen kregen we altijd veel aanmeldingen. Mierlo-Hout is een bolwerk van de volleybalsport. Zoals het hele verenigingsleven hier bloeit. Het zal te maken hebben met het koesteren van de eigen identiteit”, zegt Scheepers die ook aan de basis stond van Tourclub Mierlo-Hout. Bij de volleybalclub werd hij onder andere nog jeugdvoorzitter, scheidsrechter en leider van een jongensteam.

Quote De akoestiek is aangepakt, daar werd je horendol van. De nagalm is terugge­bracht van 3 naar 1,4 seconden Hans Scheepers

En Scheepers was tot februari voorzitter van de stichting die de sporthal onderhoudt en exploiteert. Het afronden van de grote opknapbeurt vond hij een mooi moment om het stokje over te dragen. ,,De akoestiek is aangepakt. Daar werd je horendol van. De nagalm is teruggebracht van 3 naar 1,4 seconden. De oude verlichting is vervangen, kleedlokalen boven zijn vernieuwd. Een tegenvaller was de vloer. Daar bleek een lekkage van buitenaf te zitten. Er is honderd vierkante meter vervangen.”

Geen sportcampus

Deze renovatie ging door, toen duidelijk werd dat een sportcampus in Mierlo-Hout er niet in zit. ,,Misschien is dit beter. Voordeel van de nieuwe hal was dat we als Polaris drie speelvelden zouden krijgen. Nu hebben we er twee en moeten externe ruimte huren. Maar die nieuwe hal moesten we dan wel delen.”

En toen kwam de school. Beter gezegd: Scheepers benaderde zelf OBS 't Hout. ,,Op de tweede vestiging in de voormalige Jorisschool hadden ze geen conciërge. Dat leek me hartstikke leuk om te doen. Ik ben in een warm bad terechtgekomen, word op handen gedragen door een groep jonge leerkrachten. En leerlingen dachten dat ik de nieuwe directeur ben ....”

Polaris biedt Hans Scheepers op 11 september een receptie aan in De Geseldonk