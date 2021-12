Na ophef over winkelen buiten de stad, is het Helmondse kerstpakket dit jaar 100% Helmonds

Zonder goed gesprek met de buurt wordt er niet eens gekeken naar de aanvraag voor een zonnepark of woningbouw

HELMOND - In Stiphout voelen ze zich overvallen, klagen ze over slechte communicatie en hebben ze het gevoel dat projectontwikkelaars kunnen doen waar ze zin in hebben. Dus gaan de hakken in het zand, waarna en er een streep kan door het zonnepanelenveld en er dit jaar niet gebouwd wordt op de plek van café ’t Aambeeld. Had dat anders gekund?

13 december