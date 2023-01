Na twee coronajaren huldigt Helmond weer sporters: Dit zijn de genomineerden per categorie

Slechts twee sportploegen genomineerd

Sport weer vieren

Organisator Cor van Gils van De Tribune is blij dat de sport weer gevierd kan worden. ,,Sport is soms de meest verbroederende maatschappelijke factor, maar kan ook een uiterst grimmige rivaliteit ontketenen. Winnen of verliezen, slagen of zakken, geluk of verdriet. Als we het niet zelf fysiek beleven dan vinden we het leuk om er naar te kijken of er aan deel te nemen als toeschouwer, liefhebber of criticus.”