Na twee jaar optreden in achtertuinen verhuizen podiumkunstenaars weer naar Helmondse woonkamers

Wéér eeuwenoud muurtje gevonden in Eindhoven, dit exemplaar op Stratum­seind stamt mogelijk uit 1350

EINDHOVEN - Opnieuw is in de Eindhovense binnenstad een eeuwenoude muur ontdekt. Die is zelfs nóg ouder dan het exemplaar dat in oktober vorig jaar boven een winkelpand op de Rechtestraat werd ontdekt.

16:00