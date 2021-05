Na twee keer uitstel door corona nu toch dorpsquiz in Brouwhuis: twee keer zoveel teams als verwacht

HELMOND - Dorpsquizzen zijn al jaren een fenomeen. Sinds zaterdagavond heeft ook de Helmondse wijk Brouwhuis zijn eigen editie. In coronatijd lanceert carnavalsvereniging de Brouwhazen een dorpsquiz als vanouds: met een vragenboek, doe-opdrachten en een zoektocht door de wijk. Per fiets.

Binnen drie minuten zijn vrijwel alle boekjes middels een fiets-drive-in opgehaald op het parkeerterrein van sportpark Espendonk. Er doen 65 teams van 3 à 4 personen mee aan de quiz. ,,We mikten op dertig teams, dus zijn meer dan tevreden”, zegt Willem Derks, een van de acht organisatoren.

Geen ontmoetingen maar streams

Tot twee keer toe moest de quiz worden uitgesteld. ,,Met een avondklok en één persoon op bezoek ging het idee om een gezellige avond te hebben meteen naar de haaien”, zegt Derks. Inmiddels zijn de regels zodanig versoepeld dat een coronaproof editie plaats kon vinden. Door de beperkingen bevat de quiz geen opdrachten waarbij de teams elkaar ontmoeten. In plaats daarvan verzorgen de organisatoren een livestream waarin foto’s en filmpjes van de teams worden vertoond.

Quote Het is niet de bedoeling dat mensen die iedere willekeuri­ge quiz afgaan, kunnen winnen. Willem Derks, Organisatie Dorpsquiz Brouwhuis

Zoals het een dorpsquiz betaamt, bevat het quizboek veel moeilijke vragen waarbij lokale kennis wordt gevraagd. Van het herkennen van huizen tot vragen over bekende Brouwhuizenaren en het Brouwhuisse carnaval. ,,Het is niet de bedoeling dat mensen die iedere willekeurige quiz afgaan, kunnen winnen. Mensen uit Brouwhuis moeten wel een voorsprong hebben”, legt Derks uit.

Jeugdcarnaval

Maria Driessen, teamcaptain van Team De Driesjes, heeft het daardoor gemakkelijk. ,,Hier een vraag over wanneer het jeugdcarnaval is opgericht. Dat is volgens mij in 1977.” Het boek ‘Polonaise door de jaren heen’, waar ze zelf instaat met haar Lingo-deelname in 1996, blijkt goud waard. Binnen een minuut heeft ze het juiste antwoord gevonden (1974). Ook de vraag hoeveel pagina’s dit boek telt, is snel gevonden.

Minder succesvol is Teams Brauws Import. Teamlid Marja den Engelsman: ,,Die vragen zijn niet te doen. Bovendien denkt hij (wijzend naar teamgenoot Ton van Paassen red.) dat er in elke vraag een strikvraag schuilt”, zegt ze lachend. ,,We kennen de organisatoren. Die kun je echt niet serieus nemen”, reageert hij. Na een uur heeft het team ongeveer één pagina klaar, met nog vele pagina’s te gaan.

Team Brouw werkt samen met Team Huis

Vanwege de grote hoeveelheid vragen werkt Team Brouw samen met Team Huis, dat op een andere locatie zit. ,,We hebben de categorieën verdeeld. Zij zijn goed in muziek en bekende Nederlanders, wij doen de lokale vragen”, zegt teamcaptain Suzan van Lieshout.

Of dit een handige strategie is, weet ze nog niet. ,,Eigenlijk hadden we de vragen eerst moeten doorlezen voordat we ze gingen verdelen, maar daar hebben we in de drukte niet over nagedacht. Hebben we straks überhaupt tijd om alles over te schrijven?”, vraagt ze zich af.

Feestavond?

Het is nog niet duidelijk wanneer de uitslag van de quiz bekend wordt gemaakt. Dit is afhankelijk van de snelheid van nakijken én van de mogelijkheden om de quiz eventueel nog af te sluiten met een feestavond.