Na wijfelende start, overheerst tevredenheid over Helmond Hangout: ‘Ook ondernemers konden nog wat facturen versturen’

Muziek als bloemen uit Teis Semey’s hoofd

29 april Jazzgitarist Teis Semey heeft zich in een paar jaar stormachtig ontwikkeld. In snelle opeenvolging nam hij vier albums op. Hij zoekt muzikale vrijheid, waarin alles mogelijk is. Zaterdag treedt hij met zijn kwintet op in de Blue Note Club Sessions van het Muziekgebouw.