Naakte man die door Helmond liep had drugs gebruikt, maar doodsoorzaak is nog niet bekend

HELMOND - De bebloede naakte man die zaterdagnacht door Helmond liep en daarna overleed had vermoedelijk drugs gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche. Maar uit dat onderzoek blijkt ook dat zijn doodsoorzaak nog onduidelijk is. De man bood verzet bij zijn aanhouding en dat leidde tot ‘enig geduw en getrek’. Daarom onderzoekt het Openbaar Ministerie of de politie juist heeft gehandeld.

Omdat de man overleed nadat hij naar het ziekenhuis was gebracht door de politie, wordt onderzocht of er goed is gehandeld. De bodycams van de politie worden bekeken door de Rijksrecherche. De agenten die bij het optreden aanwezig waren, worden verhoord als getuige. Dit geldt ook voor omstanders. Sectie op het lichaam heeft plaatsgevonden, maar heeft nog geen zekerheid gegeven over de doodsoorzaak. Dat alles moet antwoord geven op de vraag hoe de man om het leven is gekomen.

Verwarde man had drugs gebruikt

De man liep in de nacht van zaterdag op zondag naakt en bebloed door de stad. Omstanders zagen het slachtoffer rond 03.30 uur naakt en bebloed door de Zeeltstraat in de wijk Mierlo-Hout lopen en belden de politie. Agenten die direct ter plaatse kwamen ‘troffen een naakte buurtbewoner aan, die een verwarde indruk maakte en met spoed hulp nodig had’. Dinsdag werd bekend dat hij drugs had gebruikt.

Volgens een woordvoerster van het OM had de man een delirium en was hij niet goed aanspreekbaar. Omdat de ambulance niet snel genoeg beschikbaar was, werd de man in de politieauto naar het ziekenhuis gebracht. De man bood daarbij verzet, en dat leidde tot ‘enig geduw en getrek’, aldus de persofficier van het Openbaar Ministerie.

Onderweg werd de man onwel, en in het ziekenhuis aangekomen moest hij gereanimeerd worden. Daarna kwam de man te overlijden, volgens de persofficier aan een hartstilstand.

Fietser wijst agenten de weg

Getuigen worden gezocht, om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd die nacht. De Rijksrecherche is ook op zoek naar een specifieke getuige. Het gaat om een blanke, grijze fietser met een baardje. Toen de agenten ter plaatse kwamen, wees hij ze in de richting van de man uit Helmond aan. Even later raapte hij de bril van een agent op. Hij heeft mogelijk meer gezien.