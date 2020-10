Nabestaanden van dodelijk bedrijfsongeval in Helmond: ‘Nu doorpakken met veiligheid in plaats van boete’

De rechtszaak over het hoogwerkerongeluk in Zaltbommel waarbij twee doden vielen en een paar dagen later een bedrijfsongeval in Deurne waarbij één iemand het leven liet. Deze recente gebeurtenissen kwamen binnen bij Karien van der Loo en Patrick van de Sande. „Op zulke momenten gaat in je hoofd het lampje van Toon weer even aan”, zegt Van de Sande.