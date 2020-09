Nachtclub geopend in Helmond tijdens corona: ‘Je kunt ook op je stoel bewegen’

HELMOND - Thomas van Kooten (28) is avontuurlijk aangelegd. Hij opende in corona-tijd een kroeg, annex discotheek in Helmond: N8club. ,,Ik dacht: als ik er nú een succes van weet te maken, dan lukt het me ook na de pandemie.”

Het loopt tegen middernacht als Thomas van Kooten zich even excuseert. ,,Even die rookmachine uitzetten”, schreeuwt hij. De muziek staat hard en het is warm en mistig in Helmonds’ nieuwste uitgaansgelegenheid. N8club aan de Steenweg, sinds vorig weekend open, blijkt in een behoefte te voorzien. Hoewel er niet gedanst mag worden, zijn de eerste nachten in het weekend al snel volgeboekt. Wie een kaartje wil, moet snel zijn. ,,Heel veel jeugd zit al heel lang binnen”, roept de eigenaar. ,,Voor een grote groep is er gewoon erg weinig te doen. Vorig weekend was de gemiddeld leeftijd 25 jaar.”

N8club biedt op dit moment plaats aan vijftig zittende gasten. Na binnenkomst worden ze na hun tafeltje geleid. Daar worden de spelregels nog even verduidelijkt. Staan aan een tafel is verboden, net als onnodig wandelen. Drankjes moeten meteen met pin worden afgetikt. Rokers wordt verzocht om na hun sigaretje meteen weer naar binnen te gaan. ,,Ik wil helemaal geen politieagentje spelen, natuurlijk”, zegt Van Kooten. ,,Maar als iedereen zich aan de regels houdt, is de kans groter dat we open kunnen blijven. De gemeente controleert bijzonder streng.”

Nachtclubgevoel

Steeds meer mensen druppelen binnen. Ze zitten aan hoge tafels, drinken mix-drankjes en deinen mee met de muziek. De DJ vult de ruimte met house, R&B en dancehall. Hugien de Lanoy (29) vindt het heerlijk om weer eens dat nachtclubgevoel te ervaren. ,,Ja man. Hoezo niet dansen trouwens? Je kunt ook op je stoel bewegen, hoor.” Hij is samen met twee vrienden naar de nieuwe discotheek gekomen. ,,Ik vind het dus echt heel vet dat er in Helmond nu zo'n zaak opengaat. Weet je wel hoeveel mensen hier op zaten te wachten? De man die nu zijn nek uitsteekt, verdient alle complimenten.”

Volledig scherm N8club, een nieuwe kroeg annex discotheek in Helmond. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Van Kooten nam eind augustus formeel Frendz over, waarna hij de zaak in een kleine twee weken tijd ombouwde tot zijn N8club. Er is hard gewerkt om de tent corona-proof te krijgen. De komende periode wordt de zaak verder aangekleed. Ook het VIP-gedeelte is nog in aanbouw. Wie zijn geld wil laten rollen, kan daar straks gebruikmaken van de bottle-service. Zo is er ook de speciale champagne-trein te bestellen: voor achthonderd euro krijg je dan tien flessen Moët. Dat lijkt nog even toekomstmuziek, gezien het beperkte aantal mensen dat nu kan worden toegelaten. ,,Vrienden en kennissen hebben mij voor gek verklaard”, zegt de uitbater, over zijn sprong in het diepe. ,,Ik heb ervaring opgedaan in Lloret de Mar en Mallorca. Ik geloof hier heilig in.”

Via social media bereikt N8club in ieder geval de juiste doelgroep. Achter een biertje en een witte wijn zitten Enola (21) en Fabienne (19). Ze zijn speciaal uit Amersfoort gekomen, om de nieuwe ‘dancing’ in Helmond te ontdekken. ,,We zagen het voorbij komen op Instagram en het leek ons eigenlijk meteen leuk”, zegt Enola. Haar vriendin valt haar bij: ,,We hebben er maar meteen een hotelovernachting aan vastgeplakt. Dat we niet kunnen dansen? Ach, we maken er maar het beste van. Er gebeurt hier in ieder geval meer dan in onze eigen stad.”