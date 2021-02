Nachtclubeigenaar werkt plots in de zorg: ‘Eerst was ik DJ, nu smeer ik boterhammen’

Mensen geven gehoor aan oproep van Carlin (8) uit Helmond: ‘Waarom kunnen we niet wat liever tegen elkaar doen?’

12 februari HELMOND - De 8-jarige Carlin Langeweg uit Helmond is helemaal klaar met alle ellende en boosheid in de wereld. Hij riep iedereen op om vrijdagavond om 20.00 uur alle ramen open te zetten en ‘op het allerhardst’ het nummer ‘Where Is The Love’ van The Black Eyed Peas te draaien. ‘Meezingen mag, maar hoeft niet.’