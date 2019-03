Nachtelijk knokken in Helmond moet tot werkstraffen leiden

DEN BOSCH - Een nachtelijke vechtpartij in Helmond, met drank in het spel, moet twee broers en een gezamenlijke vriend op werkstraffen komen te staan. Vindt de officier van justitie.

Het was vechten over en weer geweest en zoals vaker bij dit soort akkefietjes was de grote vraag: wie was er eigenlijk begonnen. Niet de drie Helmondse verdachten die maandag voor de rechtbank in Den Bosch verschenen, zeiden deze drie verdachten zelf.

Het was een van de slachtoffers geweest die in eerste instantie had geslagen. Waarop de broers Theo en Rick E. (22 en 20) uit Helmond het strijdtoneel verlieten, in een auto samen met vriend en medeverdachte Stan van M. (20). Dit gebeurde in de nacht van 23 april 2017 in Helmond.

Omstreden

Diezelfde nacht, even later, zagen de drie hun rivalen van even eerder lopen bij de HEMA in Helmond. Ze stopten, stapten uit de auto en het vechten begon opnieuw. Een van de slachtoffers liep daarbij een gebroken neus op. Al is slachtoffer in dit geval een omstreden term, want de man met de gebroken neus wordt door de twee Helmondse broers en hun vriend juist gezien als de aanstichter van het kwaad. Toch was hij het die aangifte deed.

Dat de aangever niet terechtstond, vond advocaat Adarsh Sewgobind maar vreemd. ,,Het wordt uit alle verklaringen niet duidelijk wie precies wat gedaan heeft, maar als ik officier van justitie was, zou ik de aangever ook vervolgen”, zei de advocaat van de Helmondse broers.

Bacootjes

Een van die broers, Theo, stond ook terecht voor een klap die hij in de nacht van de laatste jaarwisseling uitdeelde. Hij had flink gedronken, een bacootje of tien. Wat hij zelf van de klap vond, vroeg de voorzitter van de rechtbank. ,,Dom natuurlijk.”