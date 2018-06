Nachtje op stap met politie Peelland: 'Helaas moeten we soms keuzes maken'

HELMOND - Vechtpartijen, mensen die onwel worden en heel veel meldingen van geluidsoverlast. Het is een greep uit alle meldingen die zaterdagnacht bij de politie binnenkwamen bij basisteam Peelland. Het team heeft de hele avond omschreven om begrip te kweken bij mensen waarom ze niet overal op kunnen reageren.,,Soms is het werkaanbod erg groot en we kunnen nu eenmaal niet overal tegelijk zijn."

De politie is je beste vriend, maar soms lijkt het alsof die vriend je niet serieus neemt. Meldingen waarbij agenten heel laat komen of waarbij het überhaupt niet lijkt alsof de politie reageert. Het is een veel gehoorde klacht, ook bij basisteam Peelland van de politie.

Het basisteam heeft daarom besloten om op Facebook een complete nachtdienst te omschrijven. Van start tot finish, wat voor meldingen en met hoeveel man ze op pad gaan. Zo valt te lezen dat in de nacht van zaterdag op zondag, een typische en willekeurige dienst, acht koppels van twee agenten op stap actief zijn. Daarnaast zijn een motorrijder en een coördinator aan het werk.

Meldingen

Een dienst begint om 22.00 uur. In het weekend begint die dienst met een horecabriefing en eindigt de volgende dag normaal om 07.00 uur, maar deze keer bleven de agenten wat langer, tot 08.30 uur, om alle meldingen te verwerken.

En wat gebeurt er zoal tijdens die dienst dan? Het begon zaterdag met een evenement in de regio en verschillende meldingen van incidenten in de uitgaansgebieden. Bezoekers van het evenement waren onwel geworden door gebruik van verdovende middelen, anderen werden mishandeld, er waren vechtpartijen en vernielingen. En natuurlijk waren er verschillende mensen die in het openbaar dronken waren.

Overlast

Dat was pas het begin van de dienst. In de tussentijd waren er ook 66 meldingen bij 112 of bij 0900-8844 binnengekomen met een breed scala aan klachten en problemen: geluidsoverlast, vermissingen, rijden onder invloed, loslopende dieren, overlast door drugs, bedreigingen, algemene overlast. Daar kwamen meldingen van ongelukken en mensen die ziek of onwel waren geworden in hun huis nog bij.

Wie denk dat het ergste dan geweest is, heeft het mis. Na al deze meldingen was het namelijk sluitingstijd in de uitgaansgebieden. En dat betekent nog meer overlast op straat. Uit Helmond en Deurne kwamen verschillende meldingen van vechtpartijen binnen. ,,Incidenten die altijd de nodige politie-inzet kosten en waar meer dan eens de assistentie van naburige teams bij gewenst is." Zo ook zaterdag. De orde werd hersteld in samenwerking met enkele hondenbegeleiders en beveiligers van verschillende horecazaken.

Hulp

Andere teams uit de omgeving moesten in de tussentijd overgebleven meldingen afhandelen, omdat Peelland zelf druk bezig was in het uitgaansgebied. Het viel die andere teams op dat bij verschillende evenementen bezoekers veel te veel hadden gedronken.

Tot slot werden in Deurne zeven personen aangehouden 'voor zaken zoals belediging, ordeverstoring, vechten op straat, rijden onder invloed en openbare dronkenschap. Vier van hen mochten de nacht in de cel doorbrengen. De andere drie werden op locatie afgehandeld en mochten daarna vertrekken.'

Keuzes