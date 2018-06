Nachtwandeling IVN-Helmond op Strabrechtse Heide bij Lierop

Medoclaan-bewoner hoort eis van 4 jaar voor 'laffe lage daad' in Tilburg

12:18 DEN BOSCH - In een door William D. zelf aangespannen hoger beroep eist het Openbaar Ministerie een jaar extra cel voor een roofoverval in 2014. Voor de 'laffe en lage daad tegen een 70-jarige' verdient hij geen drie maar vier jaar. D. (45) liep tegen de lamp toen hij een paar maanden later in de Eindhovense Medoclaan doelwit was van een groot vuurgevecht.