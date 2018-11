Namen vijfkoppige jury sportgala bekend Helmonds Sportgala

Swinkels-Van Mourik maakte de namen van haar vier collega-juryleden maandagavond bekend tijdens het sportcafé in Zaal de Koning, georganiseerd door Guido van Erp en Cor van Gils: de kartrekkers achter het sportgala in De Geseldonk. Zij hebben het evenement nieuw leven ingeblazen. In 2014 werden de Helmondse sportawards voor het laatst uitgereikt.

De vijfkoppige jury zal prijzen toekennen in de categorieën sportvrouw, sportman, sportploeg, gehandicapte sporter en G-team. Ook is er een trofee voor de meest sportieve basisschool van Helmond.

Dat laatste verraadt al dat Van Erp en Van Gils de banden aanhalen met sportpromotor JIBB (Jeugd in beweging brengen). Die stichting gaat op 1 januari fuseren met JHLG (Jong Helmond Lekker Gezond). Wat voor naam krijgt die nieuwe organisatie na de samensmelting? Die vraag brandt op de lippen van sportcafé-presentator Guido van Erp. Het antwoord kan Berbel van Bree nog niet verklappen. ,,Maar er komt een nieuwe naam.''

Suggesties

Naast het in goede banen leiden van een stichting die straks sport én gezonde voeding promoot, zal Van Bree na de jaarwisseling met vier andere juryleden de aangedragen kandidaten voor het sportgala onder de loep nemen. Helmonders kunnen tot 1 januari suggesties mailen naar sportawards@tribunemagazine.nl.

Daardoor kunnen ook in december geleverde prestaties nog in aanmerking komen voor een sportaward. Hierdoor zou de Helmondse golfer Ruben van Uden zomaar in de prijzen kunnen vallen. Van Uden, die momenteel op het derde Europese niveau in actie komt, hoopt later dit jaar plaatsing voor de Aziatische tour af te dwingen. ,,Mijn uiteindelijke doel is het hoogste Europese niveau halen. De Asian Tour is daarvoor een perfecte springplank'', legde hij als gast in het sportcafé uit.

Boogschieten

Of anders maakt boogschutter Damian Vaes misschien wel kans op een prijs. De 17-jarige tiener is in zijn sport nog een junior, maar rammelt nadrukkelijk aan de poort. Binnenkort mag hij op trainingsstage in Zuid-Afrika. ,,Maar ik ben ondanks mijn 17 jaar bepaald geen nieuweling. Toen ik twee was nam mijn opa mij al mee naar zijn handboogvereniging. Ik schoot vanaf twee meter raak.''