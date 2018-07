Nathalie ziet de hele dag blije gezichten op de kermis in Helmond

500 euro dankzij 'brave' automobi­lis­ten op Dijk­sestraat in Helmond

11:49 HELMOND - Op de Dijksestraat in Helmond stond de afgelopen drie weken een snelheidsmeterspaarpot waarmee geld in gezameld werd voor nieuwe skelters. Als er mensen langs de 'spaarpot' reden en zich aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur hielden ging er een klein bedrag in de virtuele spaarpot.