Natuur in Helmondse achtertuinen dankzij duizend gratis boompjes: ‘Je moet er wél tegen praten’

HELMOND - Duizend jonge boompjes liggen in bosjes uitgestald voor het Tiny Forest bij het Goorlooppark in Helmond-West. Ze werden zaterdag gratis uitgedeeld. ,,Natuur is niet alleen in velden of op de Waddeneilanden, maar ook in de Helmondse achtertuinen.”

Met het kampvuurtje brandend en de koffie warm is IVN Helmond klaar voor de boomuitdeeldag. ,,Het is al druk geweest vanochtend”, vertelt Ad Adriaans van IVN Helmond. Op het moment dat hij het zegt komen er weer mensen aangelopen die een boompje willen.

Quote Tijdens de stormen in 2018 zijn er veel bomen in onze tuin doodgegaan en we hebben nu een grote lege plek waar we een soort bos aan willen leggen. Vivian Duijmelinck

Dat de boompjes gratis uitgedeeld worden heeft alles te maken met Plan Boom: het landelijke initiatief waar de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en IVN Brabant bij aangesloten zijn om de komende vier jaar tien miljoen bomen te planten. ,,Vandaag richten we ons op particulieren met stadstuinen”, zegt Adriaans.

Gelderse roos

Ondertussen is het een komen en gaan van mensen. Ouders met kinderen, mensen van basisscholen die het plein aan willen kleden, en mensen die hun tuin gaan verbouwen. Een van hen is Vivian Duijmelinck (49) uit Helmond. ,,Ik vind het een super actie. Tijdens de stormen in 2018 zijn er veel bomen in onze tuin doodgegaan en we hebben nu een grote lege plek waar we een soort bos aan willen leggen.” Ze gaat op huis aan met een voorraadje lijsterbes, hazelaar, Gelderse roos en vlierbes. Alleen de haagbeuk heeft Duijmelinck laten liggen.

Samen met Theo Penders en Jan van Bommel maakt Adriaans deel uit van de natuurbeheerwerkgroep van IVN Helmond. ,,Toen we van Plan Boom hoorden, vonden we dat typisch iets voor ons. We hebben ons aangemeld voor de uitdeeldag en zijn met de aanhangwagen naar de kweker gereden om de boompjes op te halen.” Samen met wat anderen voorziet het trio zaterdag Helmonders van groen.

Quote De organisa­tie van het initiatief heeft afspraken gemaakt met kwekers, zodat er in de laatste week van november boompjes beschik­baar waren Ad Adriaans, IVN Helmond

,,Natuur is niet alleen in velden of op de Waddeneilanden, maar ook in de Helmondse achtertuinen”, zegt Adriaans. Penders en Van Bommel geven links en rechts uitleg over de boompjes aan geïnteresseerden. In heel Brabant zijn zaterdag gratis boompjes opgehaald. ,,De organisatie van het initiatief heeft afspraken gemaakt met kwekers, zodat er in de laatste week van november boompjes beschikbaar waren.”

‘Ik zie een merel al in deze boom’

Wilma Peters (76) uit Helmond is ook richting het Goorlooppark gekomen om wat boompjes uit te zoeken. ,,Ik heb pas mijn tuin opnieuw aangelegd. Alles is nu heel erg gericht op vogels”, vertelt ze. Peters laat haar nieuwste aanwinst zien: de lijsterbes. ,,Ik zie een merel al helemaal voor me in het topje van de boom.” Na wat uitleg over hoe ze het boompje moet behandelen, stapt ze op haar fiets met de boompjes in de fietstas. ,,Ze zijn gelukkig makkelijk mee te nemen.”

Willem (37), Neeltje (37), Tessa (7), Janne (5) en Sofie (2) Boetzkes hebben allemaal hun regenlaarzen aangetrokken. Penders geeft het gezin uit Stiphout uitleg over de verschillende soorten boompjes en de kinderen krijgen wat pepernoten. ,,Eentje die hoog wordt, vind ik wel leuk”, zegt Willem. Sofie mag het scheutje vasthouden. ,,We hebben een grote tuin”, legt Neeltje uit. ,,Daar willen we boompjes voor hebben. En het is een leuk initiatief.” Willem vult aan: ,,Boompjes planten is natuurlijk ook iets wat je je kinderen mee wil geven. Het brengt wat leven in de tuin.”

Wel tegen praten

Nadat alle boompjes uitgezocht zijn gaat het vijftal weer op weg naar huis. ,,Dan gaan we vanmiddag drie gaten graven”, zegt Willem. ,,Je moet er wel tegen praten hè”, wordt er terug gegrapt.