Nederhemert toneel van undercoveractie, woonboot zat vol met afluisterapparatuur

NEDERHEMERT - Gezwaai met grote sommen geld en een woonboot vol afluisterapparatuur. Het dorp Nederhemert was de afgelopen anderhalf jaar het toneel van een undercoveroperatie van de politie, die uiteindelijk leidde tot de aanhouding van de 49-jarige Ad K. uit Helmond. Vandaag staat hij in Amsterdam voor de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van de moord op de sinds 2002 vermiste Patrick van Dillenburg.

Dat meldt EenVandaag, na inzage in het dossier. Het televisieprogramma besteedt aandacht aan de zaak, omdat het hier om een omstreden aanpak van de politie gaat, Mr. Big genaamd. In zware zaken waarin wel verdachten zijn maar geen bewijs, creëren infiltranten van de politie met deze methode een crimineel netwerk rond de verdachte, om hem zo tot een bekentenis te verleiden. Zo biechtte Ad K. de moord op Patrick van Dillenburg op. Tegenover een vriend, in ruil voor veel geld - dacht hij. Maar in werkelijkheid was die vriend een undercoveragent.

Lees ook PREMIUM Undercoveractie tegen Helmondse moordverdachte toegestaan, aldus rechtbank Lees meer

Lichaam nooit gevonden

Op 2 januari 2002 verdween Patrick van Dillenburg, dan 38 jaar oud. Hij was hij bij zijn vriendin in de Amsterdamse Jordaan toen hij werd gebeld. Van Dillenburg zei dat hij even weg moest, maar keerde nooit meer terug. De politie vermoedt dat hij is vermoord omdat hij verwikkeld is geraakt in een conflict over coke. Zijn lichaam is nooit gevonden. In het onderzoek duikt de naam van K. op. De twee kennen elkaar uit het drugsmilieu. Tot een aanhouding leidt het dan niet.

Cold case-team pakt zaak weer op

Nadat een cold case-team de zaak in 2015 weer oppakt, bouwen twee undercoveragenten in Nederhemert zorgvuldig een vriendschap op met K. en Baukje, die daar samen op een woonboot wonen. ,,Ik kreeg constant cash, bedragen tussen de 300 en 500 euro”, zegt K. in de uitzending van EenVandaag. ,,Ik zou ook 200.000 euro krijgen voor het kopen van een restaurant in Cambodja. Hij wist dat dat mijn grote droom was.” Van Baukje, die kunstenaar is, kopen de undercoveragenten voor duizenden euro's aan schilderijen. Intussen is de woonboot in het geniep volgehangen met afluisterapparatuur.

Voor z'n kop geknald

Uiteindelijk vraagt een van de undercoveragenten door. Hij wil best in zee met K., die voor hem met een zeiljacht vals geld kan vervoeren, maar dan moet K. wel eerst schoon schip maken. De naam Patrick van Dillenburg valt. K. zou toen onder andere hebben gezegd: ,,Het was op een industrieterreintje in Halfweg. Daar heb ik hem voor z’n kop geknald. Toen hebben we hem eerst begraven, beton erop gegooid. Toen dachten we dat iemand het wist, hebben we hem eruit gehaald en in de shredder gegooid.”

Sinds zijn arrestatie, drie maanden geleden, zit Ad K. vast in afwachting van zijn proces. Tegenover EenVandaag ontkent hij nu stellig dat hij bij de moord betrokken was: ,,Ik zit onschuldig vast. Ik heb die undercoveragenten gewoon een broodje aap verkocht.”

Wat is de waarde van deze bekentenis?

K. zou verslaafd zijn aan harddrugs, weinig geld hebben en zich aan de armoede willen ontworstelen. Daarom zou hij precies hebben gezegd wat zijn ‘vriend’, de undercoveragent, wilde horen. De vraag is wat de waarde is van deze bekentenis. Deskundigen wezen er in het verleden al vaker op dat de Mr. Big-methode omstreden is, vooral bij ‘kwetsbare verdachten’ maar ook als de bekentenis het enige bewijs is. Toch leidt de methode wel tot veroordelingen. Zo kreeg Wim S. uit Kaatsheuvel 20 jaar cel voor de moord op zijn vriendin Heidy Goedhardt. Ook zijn bekentenis kwam via zo'n undercoveroperatie tot stand.