Nederland niet langer afhankelijk van het buitenland: VDL en DSM gaan in Helmond samen mondmaskers produceren

HELMOND - VDL en DSM gaan samen medische mondmaskers produceren. In het gebouw van VDL Industrial Modules in Helmond wordt daarvoor een hal ingericht. Nederland is daardoor niet meer afhankelijk van het buitenland voor de productie van kwalitatief goede kapjes.

VDL en DSM hebben dat vrijdag bekendgemaakt. In Geleen komt een fabriek voor de productie van de filters in de maskers die virussen filtert.

De gezamenlijke onderneming Dutch PPE Solutions biedt bij de start werkgelegenheid aan enkele tientallen medewerkers in Helmond en Geleen. In Helmond gaan de machines voor de mondkapjes vanaf oktober draaien. De filters worden dan nog ingekocht. Vanaf april 2021 zal de fabriek in Geleen naar verwachting operationeel zijn.

De twee bedrijven investeren ‘meerdere miljoenen’ in de nieuwe onderneming. Doel van het initiatief is om in Nederland en Europa zelf te kunnen voorzien in de behoefte aan kwalitatief goede gezichtsmaskers en filtermateriaal. Tijdens de coronapandemie is gebleken dat vanuit het buitenland tegen hoge prijzen ondeugdelijke mondkapjes op de markt werden gebracht.

Opschalen naar ‘honderden miljoenen’

In de beginfase verwachten VDL en DSM tussen de 10 en 13 miljoen mondkapjes op jaarbasis te kunnen produceren. De ambitie is om gaandeweg fors op te schalen. Volgens Pieter Wolters van DSM zou de capaciteit moeten kunnen worden opgevoerd tot 'honderden miljoenen’ maskers per jaar.

In eerste instantie zijn de mondmaskers bestemd voor de zorg. Later wordt uitbreiding voorzien voor andere markten, zoals openbaar vervoer, onderwijs en bedrijven in heel Europa.

Quote In de gewone zorg is de vraag er eigenlijk altijd

Ook nadat het coronavirus is beteugeld, zal volgens VDL en DSM de vraag naar mondmaskers groot genoeg zijn om het bedrijf rendabel te laten draaien. ,,In de gewone zorg is de vraag er eigenlijk altijd", stelt DSM-directeur Wolters.

VDL-topman Willem van der Leegte voorziet dat het coronavirus de wereld definitief kan veranderen en dat mondkapjes blijvend een rol gaan spelen in ruimtes waar mensen dicht op elkaar verblijven.

VDL en DSM willen op de langere termijn de duurzaamheid van de mondmaskers bevorderen. Ze gaan zoeken naar de inzet van afbreekbare materialen om hergebruik van de kapjes mogelijk te maken.

