Nedschroef verliest zaak tegen saneringsbesluit Robur-terrein

Het voormalige Van Thiel/Roburterrein is in het verleden tot vier meter diep afgegraven en er zijn appartementen gebouwd. In de grond blijkt echter nog een restverontreiniging te zitten. In een saneringsbesluit legde de gemeente vorig jaar vast dat er nog 56.350 kubieke meter vervuild is maar dat die vervuiling niet met spoed hoeft te worden opgeruimd. Er zou geen gevaar zijn voor omwonenden en de vervuiling zou zich nauwelijks verspreiden.