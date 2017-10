Nedschroef wil van hoofdkantoor campus maken in hartje Helmond

HELMOND - Nedschroef als traditioneel, in zichzelf gekeerd bedrijf in die oude villa aan de Kanaaldijk. Van dat imago moet de Helmondse producent van bevestigingsmiddelen voor de auto-industrie volgens zijn topman Mathias Hüttenrauch snel af. „We gaan ons hoofdkantoor hier in Helmond daarom verbouwen en in omvang verdubbelen en daarbij gooien we de luiken open."

"We maken er een moderne campus van, een transparante en aantrekkelijke werkplek voor onze mensen", zegt Hüttenrauch. "Met veel mogelijkheden voor formeel en informeel overleg en plekjes om rustig te kunnen lezen. Waar ook gasten en studenten uit het vakgebied graag komen om samen te werken aan vernieuwingen. Het betekent een grote verandering voor onze bedrijfscultuur, maar we moeten eraan en zijn er al mee begonnen.”

Hard nodig

Deze drastische ommezwaai van het bedrijf, dat al sinds 1894 in Helmond gevestigd is, is volgens Hüttenrauch hard nodig. „We hebben te maken met een snel veranderende auto-industrie waar we als toeleverancier op in moeten spelen. Met nieuwe spelers zoals Tesla en Google en nieuwe technologieën. Denk aan het elektrisch worden van auto’s en aan zelfrijdende eigenschappen. Daar moeten we heel lenig op kunnen reageren met de beste technische mensen. Om die in voldoende mate aan je te binden moet je zorgen dat je een aantrekkelijke en moderne werkgever bent.”

Zou het dan niet voor de hand liggen om op de Automotive Campus in Helmond gewoon een nieuw hoofdkantoor te bouwen? Natuurlijk heeft Hüttenrauch daar over nagedacht. „We hechten grote waarde aan de Automotive Campus en werken mee aan veel projecten daar. Onder meer met DAF, maar ook met Tesla en BMW. We willen graag een rol spelen als bedrijven zich daar of waar dan ook gaan vestigen.”

Volledig scherm Werknemers aan het werk in de fabriek in Helmond. © Nedschroef

Maar Hüttenrauch wil het hoofdkantoor dicht bij de fabrieken in Helmond houden. En om die te verhuizen uit het centrum, daarvoor zijn de alternatieven in Helmond niet aantrekkelijk genoeg. „Onze fabrieken staan vol met zwaar gefundeerde machines van soms 30 tot 40 meter lang. Het is een enorme en kostbare operatie om die te verplaatsen. Ik weet ook wel dat deze plek, dicht bij woonhuizen, niet ideaal is. Maar we hebben alles gedaan om geluidshinder en stank te beperken. We hebben stil asfalt aangelegd en zijn met de gemeente in overleg hoe we de hinder van de tachtig vrachtwagens per dag verder kunnen beperken.”

Belangrijke vestiging

De Duitse topman is ervan overtuigd vanuit Helmond het bedrijf het beste te kunnen leiden. „Hier is een belangrijke vestiging met 350 werknemers. We hebben daarnaast zes fabrieken in Duitsland, een in Denemarken en een in Spanje en China. We zijn dus gefocust op West-Europa en kijken of we in de Verenigde Staten door overnames voet aan de grond kunnen krijgen.”

Nedschroef is dus vooral gericht op de productie van complexe onderdelen, zegt Hüttenrauch. „Wij moeten onze klanten als een partner helpen met het vernieuwen van hun producten. Bevestigingsmaterialen blijven nodig, maar dat niet alleen. We zijn ook goed in het samenstellen van modules. Het is een manier om onze producten meer waarde te geven voor onze klanten en dat is het eerste waar we hard mee aan de slag moeten. De tweede opdracht is de kosten in de hand houden door de productie te moderniseren. We houden ons intensief bezig met Industrie 4.0, waarbij computers worden ingezet om de productie te verbeteren. We houden ons al drie jaar bezig met 3D metaalprint technieken en zien dat ook dat onze industrie kan veranderen.”

Nieuwe markten

Hüttenrauch wil zijn bedrijf laten groeien door nieuwe markten aan te boren en met overnames. „Onze productie gaat voor 70 procent naar de auto-industrie. Sinds 2013 richten we ons ook op de luchtvaart, waar we de juiste certificering voor hebben binnengehaald. Ook de machinebouw is een belangrijke afzetmarkt voor ons. Om onze activiteiten uit te breiden richting samengestelde componenten hebben we dit voorjaar CP Tech in het Duitse Büren, met 175 werknemers, overgenomen. Eerder namen we twee vestigingen over van het Duitse Whitesell, waardoor we veel kennis op het gebied van oppervlaktebehandeling binnen hebben gehaald.”

De investeringen in de groei en modernisering worden mogelijk gemaakt dankzij meerderheidsaandeelhouder Shanghai Electric Group. Hüttenrauch zegt niet bang te zijn dat de Chinezen de technologie willen overnemen. „We hadden al een vestiging in China en dankzij de goed contacten is die inmiddels gegroeid tot 140 werknemers. Het is goed dat we daar ook zitten, want China is een heel grote groeimarkt. Natuurlijk wil China ook snel de hightech weg op. Maar zij weten ook wel dat dit het beste gaat in combinatie met een sterk bedrijf hier.”

Dik staaldraad wordt onderdeel

Duimdik staaldraad rolt schoksgewijs van een enorme haspel en verdwijnt in een regelmatig stampende machine in de productiehal van Nedschroef. Aan het einde van de machine verschijnen er met dezelfde regelmaat ingewikkeld ogende metalen onderdelen. Een medewerker van Nedschroef legt uit hoe het ruwe staal in zes stappen volgens het zogeheten koudvormingsproces verandert in het onderdeel. Het staal wordt met een enorme kracht een mal in gedrukt. De medewerker laat zien hoe het in zes stappen zo tot een eindproduct wordt gemaakt.