Nefit laat cv-ketels onderzoeken na alarm Helmondse onderzoekers

Ook in Helmond bezwaar tegen salaris BNG-bestuurder

9 januari HELMOND - In navolging van Bergeijk is nu ook in de Helmondse politiek reuring ontstaan over het salaris van bestuursvoorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Via een door de PvdA ingediende en unaniem aangenomen motie maakte de gemeenteraad haar bezwaren duidelijk over het bruto jaarsalaris van bijna zeven ton dat hoort bij de positie, die momenteel door Gita Salden bekleed wordt.