Negen aanhoudingen na rellen bij FC Eindhoven - Helmond Sport

Statement

Supporterscollectief We Are Helmond baalt van de rellen in Eindhoven. Maar wat de ongeveer 230 Helmondse fans terug in Helmond meemaakten, kan ook echt niet door de beugel, schrijft We Are Helmond in een statement op Facebook: ‘We moeten de hand gedeeltelijk in eigen boezem steken: want wat in het stadion gebeurde, is natuurlijk een doorn in het oog voor onze club, Helmond Sport. Echter, wij kunnen ons totaal niet vinden in het optreden van de politie als gevolg van die gebeurtenis.’