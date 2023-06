Nerveuze Helmonder (33) maakte thuis maandenlang synthetische drugs in slaapkamer en schuurtje

DEN BOSCH/HELMOND – Vier jaar cel waarvan een kwart voorwaardelijk, zo lang wil het Openbaar Ministerie een Helmondse drugsmaker in de cel hebben. Had hij maar niet midden in een woonwijk moeten produceren. Een en al zenuwen is de verdachte.