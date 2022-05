Nette pakken en sjieke jurken kunnen uit de kast: oud-leerlingen krijgen hier alsnog hun gala

Leegloop en afhakende kleding­bank drijven ‘t Hart in Deurne na 3 maanden al weer uit pand in centrum

Ze bouwden sinds maart aan een nieuw gemeenschapshuis voor Deurne, de mensen van Stichting ’t Hart. Tevergeefs. Alle activiteiten in het huidige pand in het centrum worden per 30 juni gestopt. De Kledingbank bleek niet te kunnen verhuizen en daarnaast bleven steeds meer bezoekers weg.

21 mei