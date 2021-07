Nicole van Lieshout gaat fietsen voor goede doel: ‘Ik wil bijdragen aan kinderglimlach’

Ze pakt nog een extra glas water, want ze is moe en heeft dorst. Deze ochtend heeft ze ‘even’ de Cauberg in Valkenburg beklommen. ,,Een goede oefening, want hoewel ik pas in september topfit hoef te zijn, ben ik nu al flink aan het trainen.”

In vier dagen 400 kilometer op een wielrenfiets afleggen, elke dag 100 kilometer. Dat is in het kort wat de Tour d’Extravaganza inhoudt. Voor wielrenners dan, want er zijn ook nog parcoursen voor wandelaars, mountainbikers en hardlopers. Nicole van Lieshout (50) uit Mierlo heeft zich er - als één van de 102 deelnemers uit heel Nederland - voor opgegeven.

Persoonlijke doel

Haar persoonlijke doel is om ten minste 1500 euro op te halen voor Het Vergeten Kind, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. Zij hebben onder meer hotel Heppie in Mierlo, waar kwetsbare kinderen vakantie mogen vieren. ,,Om als Mierlose daar een steentje aan te kunnen bijdragen, vind ik een mooi gegeven. Ik wil graag bijdragen aan een kinderglimlach.” Omdat Heppie vaak volgeboekt is, zamelt de stichting geld in voor een tweede hotel op de Veluwe.

Als reflexzonetherapeut behandelt Van Lieshout regelmatig kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en ontspanning door een moeilijke thuissituatie. Ook als welzijnscoach voor Herbalife met een praktijk in Mierlo kwam ze al eerder in aanraking met Het Vergeten Kind.

,,In Nederland wonen de gelukkigste kinderen ter wereld. Maar dit geluk geldt helaas niet voor alle kinderen in ons land en als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt”, legt Van Lieshout uit.

Begeleiden

Zelf heeft zij twee kinderen. ,,Zij krijgen alle kansen om fijn op te groeien, omdat ze nu eenmaal in goede omstandigheden leven. Dit gun ik ook andere kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat als we kinderen vanaf jonge leeftijd goed kunnen begeleiden, we heel wat ellende kunnen voorkomen.”

De Nederlandse Tour d’Extravaganza is pas bezig aan de vierde editie. De eerste was in Parijs en telde acht deelnemers. De opvolgende vonden plaats in Keulen en Wageningen met om en nabij de 65 deelnemers. Nu is gekozen voor Zuid-Limburg.

Flink trainen

Van Lieshout doet voor de eerste keer mee. Flink trainen dus. ,,Ik zit in de opbouwfase en kom nu aan twee à drie keer in de week wielrennen. Ik heb eerst opgebouwd naar 30 kilometer, toen 60 en zit nu inmiddels al op 110 kilometer. De volgende stap was deze ochtend; het Limburgse heuvellandschap.”

Er gaat veel tijd zitten in het trainen. ,,Maar mijn gezin staat achter me en mijn man haalt en brengt me overal naartoe en fietst soms ook weleens mee. Maar inderdaad, je maakt een bepaalde commitment met jezelf maar ook met mensen die aan je doneren.”