Nidal Abdulhadi vangt alle emoties in een kunstwerk

HELMOND - In zijn thuisland Syrië kwam hij erachter; Nidal Abdulhadi heeft een talent. Zijn emotie, of het nou blijdschap door de Nederlandse natuur is of zijn verdriet om het feit dat hij naar Nederland gevlucht is, zet hij om in een kunstwerk. En dat wordt gewaardeerd.

In een klein rijtjeshuis in Mierlo-Hout woont de 41-jarige Abdulhadi, samen met zijn vrouw en zoons Yazan, Yamen, Yousef, Mohammed en Mulham. De ietwat donkere, grijsachtige woning krijgt leven door de kleurrijke werken aan de muur. Allemaal zijn ze gemaakt door Abdulhadi zelf. Op de grote hoekbank zit hij, samen met drie van zijn zoons, tevreden met zijn telefoon in de hand. Trots laat hij wat werken zien aan Yazan, zijn 15-jarige zoon, die vanwege de taalbarrière als tolk zal optreden.

Quote Tijdens de les was ik mijn juffrouw aan het natekenen. Zij schrok van het resultaat, omdat het zo goed was

Zeven jaar oud was hij, toen hij er in zijn geboorteland Syrië achter kwam dat hij talent voor tekenen had: ,,Tijdens de les was ik mijn juffrouw aan het natekenen. Zij schrok van het resultaat, omdat het zo goed was. Daarom stuurde de juf me naar de directeur. Zij vond dat ik meer over kunst moest leren. Ik had echt talent. Dat voelde ik zelf ook. Ik zag de wereld namelijk anders. In de muur zag ik beelden die ik teken in mijn gedachte. En van de wolken maak ik mijn eigen verhaal. Zodoende ben ik begonnen. Door de jaren heen ben ik meer en meer van kunst gaan houden. Ik kan ondertussen alles maken; van kalligrafie tot beelden en van schilderijen tot kleren.”

Quote Eigenlijk kan je het vergelij­ken met een vis die je uit het water haalt. Je gaat weg bij wat je kent en wat vertrouwd voor je is

Zijn emoties drukt hij uit in zijn kunst. Zo maakte hij vier galerijen over zijn vlucht van Syrië naar Nederland: ,,Ondertussen wonen we al vier jaar in Nederland. Maar in die afgelopen jaren hebben we al heel veel meegemaakt. Eigenlijk kan je het vergelijken met een vis die je uit het water haalt. Je gaat weg bij wat je kent en wat vertrouwd voor je is. Alles wordt helemaal anders. Het geeft geen goed gevoel om iedereen achter te laten. Mijn zoon Yazan bijvoorbeeld is drie jaar eerder met de boot naar Nederland gevlucht. Als hij hier een tijdje zou zijn, konden wij officieel met de rest van ons gezin naar Nederland komen. In die drie jaren heb ik Yazan ook helemaal niet gezien. Dat is ontzettend moeilijk. Die emoties neem ik mee in alles wat ik maak. In die periode veranderden mijn werken ook in verdriet. Mijn kunstwerken zijn nou eenmaal een deel van mij. Net zoals dat de oorlog dat is geworden.”

Sterker gemaakt

In de vier jaar dat hij hier woont heeft hij al een heleboel mogen doen. Zo gaf hij –onder begeleiding van een orkest – een show waarin hij zes schilderijen in anderhalf uur maakte en schilderde hij portretten op de deuren van de Koalaschool in Weert terwijl hij in het azc zat: ,,Met al die kansen ben ik heel blij. Vanaf het moment dat ik in het azc zat zijn wij met zoveel respect behandeld. Dat heeft mij sterker gemaakt en meer kleur gegeven. Voor de toekomst zou ik graag de taal willen leren. Kunstenaar blijf ik altijd. Ik houd ervan. Vooral de natuur in Nederland doet iets met de kunstenaar in mij. Dat zal altijd zo blijven.”