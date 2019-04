Niek de Groot uit Helmond en Jan-Maarten van Rooij uit Deurne maken theaterstuk voor bedrijven: Kleur bekennen op de werkvloer

HELMOND/DEURNE - Mensen zijn te verdelen in kleuren. Rood, groen of blauw; dat zegt veel over karakter en het soort werk dat bij je past. Niek de Groot en Jan-Maarten van Rooij maakten er een theaterstuk over voor bedrijven.

Drijfverenconsulent,dat is het beroep van Jan-Maarten van Rooij en Niek de Groot. Klinkt onalledaags, maar het wil zoveel zeggen als 'hulp bij het vinden van werk dat werkelijk bij je past'.

De Rooij (uit Deurne) en De Groot (uit Helmond) verdienen er hun geld mee, naast ander werk. Om te begrijpen wat hun baan inhoudt, luisteren we naar Van Rooij.

"Wij hebben ons verdiept in de Amerikaanse psycholoog Clare W. Graves. Die zegt dat mensen dieperliggende drijfveren en karaktertrekken hebben. Bijvoorbeeld behoefte aan structuur of drang om te winnen. Die drijfveren zie je niet, je ziet alleen wat mensen doen. Als je meer kennis hebt over wat jou of een ander drijft, kun je daar je voordeel mee doen." Van die zogeheten drijfveren zijn er zeven, met elk een eigen kleur. Meestal overheersen één of twee kleuren. Van Rooij is naar eigen zeggen turkoois-geel. Oftewel: "Dat staat voor anderen willen helpen en analytisch denken." En zijn kompaan De Groot? "Geel-groen. Onderzoekend en strevend naar overeenstemming."

De heren vertellen dit in de schuur achter het huis van Van Rooij in Deurne. Die is omgebouwd tot geluidsstudio annex mini-theater. Hier schaafden zij de afgelopen maanden aan hun Drijfverenshow. Dat is een voorstelling waarmee zij bedrijven gaan bezoeken. Getooid in een feloranje en felgeel jasje vertellen, zingen en vermaken zij hun publiek. Toehoorders moeten actief meedoen, om zo te achterhalen welke kleuren op hen van toepassing zijn.

De twee geven al jaren trainingen aan ondernemingen die hun organisatie willen verbeteren of hun personeel willen stimuleren. Dat doen zijn op basis van de drijfverentheorie. Medewerkers vullen een test in en daar rolt een kleurencombinatie uit. Dan volgt een individueel gesprek met uitleg en daarna een cursus van een dag, om te leren wat je met die kleurenkennis kunt in je dagelijkse werk.

"Wij hebben die cursusdag vervangen door een show van twee uur. Dat scheelt tijd en het werkt beter," vertelt De Groot. "Als je theorie visueel maakt, snappen mensen sneller hoe het werkt. En dit is ook nog om te lachen."

Van Rooij en De Groot hebben een doel: "We hopen het klimaat en de communicatie in bedrijven verbeteren. Niet alleen door mensen te leren wat goed bij ze past, ook door het inzicht te geven dat andere mensen anders denken."

De twee gaven tot nu toe vooral cursussen aan hoger opgeleid personeel, bijvoorbeeld bij banken, gemeenten en ict-bedrijven. Mbo-bedrijven én scholen zijn hun volgende gehoopte klanten. Want, zo redeneert het duo, iedereen kan baat hebben bij wat les in karakterkleuren.