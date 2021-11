Nieky Holzken en Berry van Aerle op Helmondse shopper van Jumbo's in de stad

Brabant Koor viert 40-jarig bestaan: ‘Met 80 tot 100 man zingen is heerlijk!’

EINDHOVEN - Het Brabant Koor viert zaterdag 27 november haar 40-jarig jubileum in de Catharinakerk in Eindhoven. Eigenlijk is er nauwelijks een werk te vinden dat het koor de afgelopen decennia jaar niet heeft gezongen.

21 november