Niels Vink uit Helmond maakt zijn droom waar en pakt goud in Tokio: ‘We kunnen niet beschrijven hoe trots we zijn’

Echt 'Rowwen Hè­ze-toerisme' is er niet in Helenaveen, maar het lied over het mooie Peeldorp wordt er wel gekoesterd

27 augustus HELENAVEEN - Nog één keertje dan: Helenaveen is Brabant en Griendtsveen is Limburg. ,,Je wil niet wéten hoeveel mensen denken dat dit Limburg is”, zegt Sandra van Cauwenberghe (44), uitbater van hotel-eetcafé In d’Ouwe Peel in Helenaveen.