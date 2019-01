Niemand gebaat bij vertraging in zaak-Tielemans

,,Ik denk niet eens dat mijn cliënt het overleeft, als de zaak doorgaat”, zegt advocaat Richard Wagemans in de rechtbank. De raadsman probeert in het begin van de proforma-zitting iedereen er nogmaals van te overtuigen dat Peter Tielemans echt heel erg ziek is. ,,Een strafzaak heeft geen enkele zin.” De voorzitter van de rechtbank kijkt eens indringend naar Wagemans. Ze wil er zeker van zijn dat er hier geen spelletjes worden gespeeld. Want: de vorige keer zei Wagemans dat Tielemans psychisch niet in staat zou zijn om de strafzaak te volgen. En nu heeft hij een paar dagen geleden een hartinfarct gehad? De zaak wordt weer uitgesteld, maar de rechter bepaalt dat Tielemans uiteindelijk wel vervolgd kan worden. Uit een rapportage van onafhankelijke psychiaters blijkt namelijk dat hij prima in staat is om te beseffen waar hij van wordt verdacht. En dat is van diefstal, afpersing en corruptie.