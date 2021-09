Niet kunnen voorlezen aan je kind en geen hout snappen van een bijsluiter: Theo uit Helmond weet er alles van

Drie verslaggevers van het ED gingen op bezoek bij mensen uit onze regio die weten hoe het voelt als je niet goed kunt lezen of schrijven. De journalisten hebben een poging gedaan om de interviews uit te werken op taalniveau B1. Dit is het niveau dat voor veel mensen wél te begrijpen is: met korte zinnen en niet onnodig veel moeilijke woorden.

Ook bijsluiters van medicijnen zijn onbegrijpelijk voor Theo. ,,Geen idee waar dat dan over gaat. Net als brieven van de gemeente. Die leest ons vrouw voor. Ik probeer zelf wel zo veel mogelijk te lezen, maar ik ben een doener. Ik ben handiger met mijn handen dan met een pen. Nog steeds. Maar ik kan me behelpen. En ik kan nu beter voor mezelf opkomen. Vroeger zeiden mensen dit is zwart terwijl het wit was en dan dacht ik: laat maar. Nu kan ik heel goed terug praten.”

Ook al kan hij nu lezen en schrijven, makkelijk is het nog steeds niet. ,,Ik ben dyslectisch. Dat woord spreek ik elke keer verkeerd uit. Maar ik heb dus moeite letters op de goede plek te zetten. Of te lezen. En ik schrijf veel op z’n Hellemonds.” Op tv een film met ondertiteling kijken, is niet te doen. ,,Die ondertiteling is veel te snel. Maar dat maakt niet uit. Ik kijk vooral Hollandse films.”

Theo stopte er heel veel tijd en moeite in. Hij deed cursussen en ging zelfs boekjes schrijven. ‘Het boek van een analfabeet’ werd zelfs vertaald in meerdere talen. Ook werd hij de allereerste ambassadeur voor laaggeletterden. ,,Ik wilde het bespreekbaar maken. Mensen hoeven zich er niet voor te schamen.” Voor al zijn werk kreeg Theo een lintje en verschillende prijzen en oorkondes.

Toen zijn dochter op een dag aan hem vroeg of hij haar wilde voorlezen, brak Theo zijn hart. Hij besloot dat hij wilde leren lezen. ,,Ik had een baan als schoonmaker op het Knippenberg College. Daar lag een tafeltje vol boeken. Er kwam op een dag een docent aan en ik zei: dat zou makkelijk zijn. Als je dat allemaal kunt lezen. Die man zei: wil je dat graag leren? En die heeft toen iemand geregeld die mij kon helpen.”

Na school ging Theo werken. Eerst bij Artex, later bij Begemann. Hij werd in die tijd heel goed in het bedenken van foefjes en trucjes. Daarmee kon hij verbergen dat hij niet kon lezen en schrijven. ,,Als er dan een machine kapot was, moest ik invullen wat er was. Dan zei ik altijd: oh, vergeten! Of ik zocht een collega die ik vertrouwde. Die hielp me dan. Je denkt: ik ben alleen. Ik ben de enige die dat niet kan. Je schaamt jezelf rot.”

Theo zat drie jaar in de eerste klas. ,,Toen was ik te oud voor de eerste en moest ik naar de tweede en in hetzelfde jaar naar de derde. Met boekjes van de eerste klas. Dat lukte allemaal niet. Het was heel lastig voor mij, ook omdat de rest verder was dan ik. Als je niet met de klas mee kon komen, dan telde je niet mee. Ik heb er niks geleerd, alleen mijn eigen naam schrijven. Ik kon nog geeneens een handtekening maken.”

Terwijl hij wel naar school is geweest. Hoe dat kan? Dat is een goede vraag. ,,Mijn ouders zijn gescheiden en toen ben ik naar een internaat gegaan in Boxtel. Ik kon slecht leren. Ook door de problemen thuis. Kinderen met een achterstand hebben vaak problemen thuis. Zo werkt dat.”

Hij weet het nog als de dag van gisteren. Hoe hij met zijn brommer over het voetpad reed. Midden in het centrum van Helmond. Een politieagent had hem daar tegengehouden. En naar een bord gewezen. ,,Kunt u niet lezen, zei die agent tegen me. Nee, zei ik toen. Ja ja, zei die agent: ‘maak da oew oma wijs.” Theo Duymelings (73) schiet in de lach. ,,Voetpad. Dat kon ik toen niet lezen, nee.” Tot Theo een jaar of dertig was kon hij alleen zijn naam schrijven.

Ria stopte niet na het volgen van de taallessen. ,,Ik ben nu taalambassadeur bij stichting ABC.” Dat is een vrijwilligersorganisatie voor laaggeletterden in Nederland. ,,Pas toen ik er zelf meer over leerde, merkte ik dat laaggeletterdheid overal een probleem is. Ik dacht heel lang dat ik de enige was. Het stopt niet bij je voordeur.” Ze ging via ABC naar Wales om te kijken hoe het daar zat. ,,Eerst was ik alleen. Nu heb ik een hele wereld om me heen.”

Of Van Ras ooit spijt heeft dat ze niet eerder naar school ging? ,,Ik denk dat dit het juiste moment was.” Ze had het wel graag eerder gedurfd. ,,Dan was ik minder afhankelijk geweest. Misschien had ik wel mijn eigen ontwerpstudio gehad.” Ze vertelt over haar jurken die ze maakt. ,,Soms maak ik iets voor mijn zusjes of mezelf voor een feestje. Verder doe ik er niet veel mee. Dat was leuk geweest. Maar ik heb het niet slecht gehad, hoor.”

Schaamte zorgde ervoor dat Van Ras niet eerder terug naar school ging. ,,Die schaamte was zo groot, hij overheerste alles.” Daar is Ria nu overheen. ,,Ik zie het als een berg. Het was de hoogste berg die ik ooit heb beklommen. Maar het was het meer dan waard. Nu is iedere dag een overwinning. Er ging echt een wereld voor me open.” Van Ras snapt dat het niet makkelijk is om terug naar school te gaan. ,,Veel mensen schamen zich. Maar er gaat een wereld voor je open. Er kan zo veel. Ik hoop dat deze mensen de stap durven zetten.”

Later in het leven van Ria viel haar stem voor een half jaar weg. ,,Ik ging naar de huisarts. Hij zei dat ik iets aan mijn problemen met lezen en schrijven kon doen.” Toen kwam ze bij het ROC in Helmond. ,,Dat was spannend. Ik moest daar alleen naartoe.” Al snel kwam ze er achter dat de leraren aan haar kant stonden. ,,Ze lieten me in mijn waarde. En ze gebruikten voor fouten een groene pen. Een rode pen werkt niet voor mij.”

Ria zat altijd achter in de klas toen ze klein was. ,,Ik bladerde door een prentenboekje of ik gaf de plantjes water. Soms kreeg ik een leesbeurt, maar bij een foutje ging die door naar iemand anders”, vertelt ze. Daarom leerde ze nooit echt lezen of schrijven. Dat merkte ze later. ,,Ik ging naar de modevakschool. Een trouwjurk maken kon ik prima, maar een sollicitatiebrief schrijven lukte me niet.” Toen haar kinderen klein waren, speelde Ria altijd een plaat af voor het slapen gaan. ,,Voorlezen kon ik niet. De plaat vertelde sprookjes. Ik dacht dat dat hetzelfde was als voorlezen.”

Geran (56) uit Deurne leerde op haar 38e lezen: ‘Als leesmoeder in groep 5 wist ik soms niet wat er stond’

Volledig scherm Geran Rooijackers uit Deurne © Sem Wijnhoven/DCI Media

Geran Rooijackers (56) uit Deurne kon vroeger niet goed lezen. Toen ze 38 was ging ze terug naar school. „Dat had ik veel eerder moeten doen. Mijn wereld is groter geworden.”

Als kind had Geran lang niets in de gaten. „In de eerste klas mocht ik van de juf onder de les een kleurplaat maken. Als enige. Of ik mocht koffie voor haar halen”, vertelt ze nu. „Ik dacht toen: de juf vindt me aardig. Maar het was omdat ik de les ophield.”

Dat jaar bleef Geran zitten. In de jaren daarna ging ze wel steeds over. Maar niet omdat ze alles goed kon. „Niemand heeft me ooit horen lezen.” Geran zat in een grote klas, met 42 kinderen. „We lazen twee keer per week in de les. Maar ik kwam eigenlijk nooit aan de beurt.”

Enge momenten

Geran bakte niets van spelling. Ook rekenen was moeilijk. De sommen waren vaak verhaaltjes. Ze schaamde zich niet omdat ze niet goed kon lezen. Haar moeder had de lagere school niet afgemaakt, want zij moest thuis meehelpen. Haar vader kon niet lezen en schrijven. „Hij zette een kruisje als hij zijn handtekening moest zetten. Bij ons thuis was dat heel gewoon.”

Ze vond het best gezellig op school. „Ik vond leren leuk. Alleen lezen niet.” Enge momenten waren er. Als ze bij aardrijkskunde op de kaart iets aan moest wijzen. Een plaatsnaam die ze niet kon lezen.

Een rapport als een toto-uitslag

Pas in de zesde klas kreeg Geran zelf door dat het niet goed ging. „Ik had een rapport als een toto-uitslag. En ik kreeg geen advies voor een volgende opleiding. Het was alsof er met een hamer op mijn kop werd geslagen.”

Geran ging naar de huishoudschool. Ze wilde naaister worden. „Ik heb mezelf daar voor de gek gehouden. Voor elk proefwerk bedacht ik zelf vragen en antwoorden. Die stampte ik in mijn hoofd. Maar waar het over ging, wist ik niet.” Bij de volgende opleiding was de lesstof te moeilijk om nog te stampen. Geran stopte er al snel mee.

Aanmelden voor een club was te lastig. Bij het invullen van formulieren sloeg Geran dicht. „Mijn wereld was heel klein. De enige ritjes waren met de bus of trein naar Eindhoven.”

Het lijstje met boodschappen dat ze maakte, kon Geran alleen zelf lezen. Het lijstje aan iemand anders laten zien, durfde ze niet. „Soms kon ik in de winkel iets niet vinden. Dan zei ik thuis dat ze het niet meer hadden.”

Leesmoeder in groep 3

Toch was dat geen schaamte volgens haar. „Ik was bang dat mensen me voor de gek zouden houden. Ik wist dat het niet goed geschreven was.”

Toen haar zoon geboren werd, las Geran hem elke avond een verhaaltje voor. „Als ik een woord niet kon lezen, bedacht ik er zelf een ander woord voor in de plaats.” En ze werd zelfs leesmoeder in groep 3. „Ik dacht: boom en roos kan ik wel lezen.”

Maar in groep 5 lazen kinderen beter dan zij. „Ik wist soms niet wat er stond.”

Geran zocht hulp bij de huisarts. Zo kwam ze bij ROC Ter AA terecht. Ze was 38 en ging Nederlands en rekenen leren. In een klasje met andere volwassenen.



Nooit gemerkt