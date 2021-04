Niet meer betalen voor schoolreisje of kamp bij zeven Helmondse openbare basisscholen

Taal en rekenen even onderge­schikt aan bewegen op Nationale Buitenles­dag bij Mozaïek in Helmond

13 april HELMOND - Taal en rekenen in de buitenlucht is nog net even lekkerder bij 25 graden, maar de leerlingen van Kindcentrum Mozaïek in Helmond malen niet om het fletse zonnetje. ‘Wie wil er elke dag buiten les?’ Bijna alle vingers schieten de lucht in.