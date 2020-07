Niet naar het buitenland op vakantie? Vermaak je dan met Rondje Helmond als dagje uit

HELMOND - Vakantie naar het buitenland zit er voor velen nu niet in, maar ook binnen de Helmondse gemeentegrenzen is het vakantiegevoel te vinden. Bijvoorbeeld door het Rondje Helmond te fietsen.

Deze zondag is het wat winderig en regenachtig om vijftig kilometer op de fiets af te leggen. De fietsrekken zijn dan ook leeg bij palingkwekerij Rijpelaal, deelnemer langs de route. Op een zonnige weekenddag zit het terras vaak vol met fietsers, vertelt eigenaar Paul Meulendijks. ,,Wij doen vanaf het begin mee met Rondje Helmond. Eerst alleen met de winkel. Toen we merkten dat we steeds meer bezoekers kregen, zijn we gaan uitbreiden met een terras en het paviljoen.”

De Rijpelaal is een van de vijftien horecapunten op de route. Zowel binnen als buiten kunnen gasten er een broodje paling, of andere vis, eten. Meulendijks heeft de inrichting van het terrein aangepast om aan de wensen van toeristen en dagjesmensen te voldoen. Zo is er een oplaadpunt voor elektrische fietsen, staan er picknicktafels en is de tuin voorzien van veel groen. Aantallen durft hij niet te noemen, maar hij bemerkt wel dat steeds meer mensen bekend zijn met de fietsroute.

De tel kwijt

Dat bevestigt ook Loes Swinkels van Helmond Marketing dat de route samenstelde. ,,We houden niet bij hoeveel brochures we verkopen via de VVV, maar ook niet iedereen haalt het boekje. Op Route.nl is de fietstocht namelijk ook te vinden. En er zijn zelfs mensen die ‘em uit hun hoofd kennen.” Mevrouw Bekker uit Helmond zou zo iemand kunnen zijn. Samen met vriendinnen fietste ze Rondje Helmond al diverse keren. ,,Ik ben de tel kwijt. Ik loop ook wel eens delen van de route, want ik woon aan de Boerhaavelaan. Dat is vlakbij het Warande park en daar loopt het traject recht doorheen.”

De Helmondse roemt de natuur op de route. Naast het park zijn dit onder andere het bos tussen Rijpelberg en Dierdonk en het gebied Groot Goor dat grofweg tussen de Heeklaan en het Eindhovens Kanaal ligt. Ook de verschillende picknickplaatsen maken de tocht volgens haar geschikt om er een dagje uit van te maken. ,,Voor kinderen zitten er ook leuke plekken tussen. Je kunt bijvoorbeeld hier in het park aan midgetgolf doen”, besluit ze haar lofzang.

Kinderen

Sinds vorig jaar - de route wijzigt soms iets als er nieuwe deelnemers zijn - is speciaal voor kinderen het Leisure Center Suytkade toegevoegd. Hier kan het fietsen worden afgewisseld met spelen bij KidsPlaza, springen bij We-Jump of gamen bij VR Arcade. Er zijn recent geen nieuwe horecapunten bij gekomen volgens Helmond Marketing. Wel is de prijs van het routeboekje onlangs naar beneden toe aangepast. In plaats van 2,75 euro betalen mensen nu één euro. ,,Met deze prijs hopen we nog meer mensen te bereiken”, zegt Swinkels.

,,Wat dat betreft is het jammer dat we dit jaar geen Evenement Rondje Helmond konden houden. Daar genereren we altijd - dit zou de achttiende keer zijn - veel bekendheid mee.” Tijdens het evenement, meestal in mei, doen bijna alle deelnemers langs de route iets extra’s. Zo stelde de Rijpelaal vorig jaar zijn kwekerij open. Ook is er dan een fiets te winnen voor degene die langs alle stempelposten is geweest én de meest originele slagzin heeft verzonnen. De organisatie is in overleg met de gemeente Helmond of de dag nog in september kan plaatsvinden. Deze zomer valt het besluit.