Niet verspillen maar delen: hier in regio Helmond vind je buurtkastjes

indebuurt.nlJe hebt ze misschien weleens gespot: buurtkastjes in Helmond. Zo’n kast is vaak gevuld met gratis eten en drinken, zodat iemand die dat nodig heeft het eruit kan pakken. Zo help je elkaar en ga je voedselverspilling tegen.

Buurtkastjes zijn bedoeld om mensen met een kleine portemonnee te helpen én voedselverspilling tegen te gaan. Heb jij bijvoorbeeld een pak macaroni in je voorraadkast staan? Voedingsmiddelen die je zelf niet gebruikt maar die nog wél goed zijn, kun je dan in een buurtkastje zetten. Iemand anders kan het zo gratis meenemen. In sommige deelkasten vind je ook verzorgingsproducten zoals tubes tandpasta.

Buurtkastjes in Helmond

woCom plaatste een aantal buurtkastjes in de regio. Ook in Helmond is er een te vinden. Ook Stichting SoGoed heeft er een in Helmond geplaatst.

Deze buurtkasten staan in Helmond en omgeving:

Helmond: aan de gevel van de flat aan het Wethouder van Deutekomplein; Helmond: Kotterlaan 37; Heeze: in de voortuin van Corweide 5; Beek en Donk: Beverstraat; Someren: Sijlkensstraat.

De redactie van indebuurt Helmond is op zoek naar meer buurtkastjes. Tip ons via helmond@indebuurt.nl en dan vullen wij dit overzicht aan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Helmond. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!