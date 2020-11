Niets lijkt normaal en toch beleeft de ‘Jan’ gewone schooldagen ondanks corona

Het heeft wel iets weg van de douane op een vliegveld. Achter een dranghek staat adjunct-directeur Ger Jan Onrust, met een mondkapje voor en blauwe latex handschoenen aan. In zijn handen houdt hij een stapeltje mondkapjes. Zijn ogen monsteren de voorbijgangers die het gebouw inlopen naar kluisjes in de garderobe. Sommigen groeten vriendelijk, maar niemand kijkt meer op van het dranghek of de adjunct die erachter staat. Het is al bijna normaal.