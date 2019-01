Nieuw grand café De Vijfhoeck in Helmond gaat na maanden van vertraging open

Kunste­naars gaan bewoners Leonardus-buurt in Helmond fictief landgoed aanbieden

10:45 HELMOND - Het persbericht over Landgoed Leonardus riep de nodige vragen op. Planologisch zou het nogal wat voeten in de aarde hebben om een echt landgoed te laten verrijzen in de Leonardus. En dan is het nog niet eens over de financiën gegaan. Dus: wat gaat er de komende drie jaar nu daadwerkelijk gebeuren in deze wijk in de binnenstad? Duidelijk is dat het kunstproject drie jaar gaat lopen en er meerdere locaties in de buurt onderdeel uitmaken van het ‘Landgoed'.