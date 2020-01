Nieuw hardloop- en wandelevenement: de Halve van Helmond

Vermiste Flynn (24) lijkt vanuit Helmonds café de verkeerde kant op te zijn gelopen

9:54 HELMOND - Flynn Posthumus, die al sinds oud en nieuw vermist is, liep na een kroegbezoek in Helmond de verkeerde kant op. In plaats van richting het huis van zijn vriend in de Leonardusbuurt wandelde de Limburger, in ieder geval in eerste instantie, de andere kant op. Dat blijkt uit camerabeelden die maandagavond tijdens de uitzending van Bureau Brabant werden getoond.