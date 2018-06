Nieuw Helmonds evenement Rijpelberg-Live omlijst de Kennedymars

Het nieuwe evenement vindt plaats op het grasveld aan de Wederhof, tegenover supermarkt Em-té. Tussen 20.00 uur 's avonds en half twee in de nacht treden er artiesten op, draait een dj muziek en kunnen bezoekers eten en drinken. Kinderen mogen tot 22.00 uur in de speeltuin spelen.

Rendabel

„We hopen dat we er een jaarlijks terugkerend evenement van kunnen maken”, zegt mede-organisator Eric Giepmans. „De route van de Kennedymars ligt voor de komende vijf jaar vast. Het is nog even de vraag of het rendabel kunnen maken, maar als dat lukt, keert Rijpelberg-Live zeker terug.”



Enkele van de optredende artiesten zijn Duo NL (Nederlandstalige nummers), Frank Verkooyen (Nederlanstalige feestmuziek) en dj Patrick Vincent (house). Zij gaan het aanwezige publiek vermaken, maar steken ook een muzikaal hart onder de riem van de wandelaars. Giepmans verwacht dat de eerste snelle lopers vanaf 22.30 voorbij komen bij Rijpelberg-Live.

Helmond centrum

De tachtig kilometer lange Kennedymars start dit jaar om 20.00 uur in Someren. Wandelaars lopen via Asten en Deurne dwars door Helmond om via Mierlo weer terug te keren naar Someren. De tocht voert ook door het centrum van Helmond.

Daar staan eveneens activiteiten gepland, onder meer met livemuziek op zeven podia, tussen elf en drie uur in de nacht. Het programma is nog niet bekend, maar daar wordt hard aan gewerkt, zegt horeca-ondernemer Geert Blenckers.

Tappen

„De bedoeling is om op zeven plekken een podium te hebben langs de route. We denken aan de Lambertushof, de kop van de Markt, Havenplein, Havenweg en Kasteellaan. De muziek mag tot twee uur doorgaan, de horeca mag tot drie uur drank tappen. Dat is heel coulant van de gemeente Helmond.”