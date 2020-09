Nieuw kinderboek, waarin Eindhoven en trein centraal staan: ‘Het is een lange reis, maar er is genoeg te zien’

Nee, het is niet het eerste prentenboek waarin de trein een prominente rol speelt. Wel is ‘De Treinreis van Tommie en Tess’ op zijn eigen manier uniek. De trip van de twee jonge kids begint in Eindhoven, en juist aan het vertrekpunt is veel aandacht besteed in het kinderboek. ,,We wilden het boek ook voor volwassenen interessant maken”, zegt Bart Haans, die verantwoordelijk was voor het verhaal en de teksten. ,,Voorlezen is leuk, maar het is natuurlijk ook aardig als je er als ouder wat mee kunt. Ik denk dat mensen die regelmatig via Eindhoven reizen het nodige zullen herkennen.”

Volledig scherm Afbeeldingen uit het kinderboek De treinreis van Tommie en Tess © ED

Eva van Aalst - nu woonachtig in Amsterdam, maar oorspronkelijk ook uit Helmond - is de illustrator van het boek. Ze brengt Eindhoven op een heldere, kleurrijke manier in beeld. Philips, het Evoluon, het stadion van PSV en zelfs Arnol Kox komen voorbij in het kinderboek. Vooral de details springen in het oog: ook de perrons, stationswinkels en verschillende soorten treinen en komen overeen met de werkelijkheid.

Niet zo gek ook. De opdrachtgever voor het boek is een uitgeverij die zich specifiek richt op de trein- en modelbouwliefhebber. Haans is werkzaam voor dat bedrijf: Uquilair in Rosmalen. ,,We geven tijdschriften en boeken uit, maar iets voor kinderen was er nog niet. Eva is een goede vriendin van me, zo kwamen we eigenlijk op het idee om een boek uit te brengen over kinderen die voor het eerst een lange treinreis ondernemen.”

Haans kreeg tips van zijn kinderen Sasha (7) en Mirko (5). Met het verhaal zat het wel goed, maar er mocht wel wat minder tekst instaan, zo was zo ongeveer de strekking van het advies. ,,Ik heb het boek al voorgelezen aan ze, en ze zijn gelukkig nog steeds enthousiast”, vertelt Haans met een glimlach. ,,Hopelijk geldt dat ook voor andere kinderen. We laten nu zo'n 2.500 exemplaren drukken.”

De Treinreis van Tommie en Tess zal verschijnen vlak voor de Kinderboekenweek, die op 30 september begint. De Nederlandse Spoorwegen kijkt ook met plezier uit naar de lancering, zegt Haans. ,,Ze zijn bovendien partner van de Kinderboekenweek. Dus dat klikt mooi in elkaar. We hopen dat ons boek goed onder de aandacht zal worden gebracht.”

De Treinreis van Tommie en Tess kost 14,95 euro en is straks landelijk verkrijgbaar. Bestellen kan al via https://railmagazine.nl/winkel

